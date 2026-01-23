Возле Телецентра в Омске отремонтируют два путепровода

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что ремонт у моста им. 60-летия ВЛКСМ идет сложно, проблем добавляют вновь скрытые дефекты. Их устраняют параллельно плановым работам.
– Работают оперативно, чтобы проблемы отразились на сроках сдачи – октябрь 2026 года, – сказал глава города в прямом эфире, отвечая на вопросы омичей. – Ремонты подходов к мосту также запланированы. Касается это путепровода на ул. Заозерной. Полото сверху будет уже своими силами приводить в порядок Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Будем решать: либо новое покрытие будем делать, либо восстановительные работы проводить.
Ремонт улицы Лукашевича запланирован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», это будет комплексный подход. Будут заменены бордюрные камни, рассмотрен вопрос ливневки, обустройства тротуаров, остановок общественного транспорта, разметки, дорожных знаков, светофоров.
– Дорога будет приведена в нормативное состояние, – сказал Сергей Шелест.
Добавим, что в 2026 году по нацпроекту будут отремонтированы три дороги: кроме улицы Лукашевича, еще и Красный Путь и Пушкина (в прошлом было пять).