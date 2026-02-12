Омск-Информ
·Политика

Хоценко готов обсуждать проведение Матча звезд КХЛ в Омске

Губернатор выразил заинтересованность в топовом спортивном событии и готов обсуждать условия.

Правительство Омской области заинтересовано в проведении Матча звезд КХЛ в Омске, заявил глава региона Виталий Хоценко. Власти готовы обсуждать проведение такого матча.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что Омск и Нижний Новгород рассматриваются как города для проведения следующих звездных поединков. При этом лига ждет «конкретных предложений от принимающих сторон». Омские власти готовы вступить в переговоры.

– Мы заинтересованы в том, чтобы Матч звезд КХЛ прошел в Омске. Готовы обсуждать условия проведения матча, – заявил Виталий Хоценко.

В 2026 году Матч звезд принимал Екатеринбург. В топовом спортивном событии принимали участие трое хоккеистов омского «Авангарда».

