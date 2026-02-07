Президент КХЛ назвал Омск в числе главных претендентов на Матч звезд-2027

Соперником омичей на право проведения звездного поединка стал город, где скоро откроется новая арена.

Омск и Нижний Новгород рассматриваются Континентальной хоккейной лигой в качестве городов для проведения Матча звезд КХЛ-2027, заявил президент лиги Алексей Морозов. В этом году звездный поединок проходит в Екатеринбурге.

– Есть шорт-лист из новых стадионов, мы всегда стараемся радовать наших болельщиков и игроков новыми аренами. В следующем сезоне планируется открытие арены в Нижнем Новгороде, также в Омске открылась арена несколько лет назад, но там еще не проходил Матч звезд. На данный момент каких-то конкретных предложений от принимающих сторон нет, – цитирует Морозова портал «Чемпионат».

Также президент КХЛ отметил, что есть ряд городов, которые уже проводили Матч звезд и готовы сделать это еще раз. Эти города, по словам Морозова, располагают комфортабельными аренами, а местные болельщики «уже заскучали» по звездным матчам.