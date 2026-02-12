В Кремле сделали заявление по поводу замедления Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил причины текущих сбоев и замедления работы мессенджера Telegram на территории страны. По словам представителя Кремля, ограничительные меры со стороны Роскомнадзора связаны с систематическим неисполнением сервисом требований российского законодательства.
Песков отметил, что представители власти поддерживают контакт с командой мессенджера, однако отсутствие должной реакции со стороны компании вынуждает РКН принимать ответные меры.
– Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, выполняли соответствующее законодательство. Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же, в соответствии с нашим законодательством. Здесь можно только выразить сожаление. В этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять, – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее в РКН официально прокомментировали ситуацию с перебоями в работе Telegram на территории России. В ведомстве подчеркнули, что государство готово к сотрудничеству с любыми интернет-платформами при условии соблюдения российских законов.