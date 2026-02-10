В РКН сделали заявление о замедлении мессенджера Telegram

Ограничения связаны с неисполнением российских законов.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 10 февраля, Роскомнадзор официально прокомментировал ситуацию с перебоями в работе Telegram на территории России. В ведомстве подчеркнули, что государство готово к сотрудничеству с любыми интернет-платформами при условии соблюдения российских законов.

– По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, – рассказали в РКН.

Представители ведомства пояснили, что еще в августе прошлого года сервисы были предупреждены о системе постепенных ограничений за систематическое игнорирование правовых норм. В отношении Telegram эти меры продолжают действовать, так как мессенджер до сих пор не устранил выявленные нарушения.

В частности, претензии регулятора касаются отсутствия защиты персональных данных, неэффективной борьбы с мошенничеством и использования площадки в преступных или террористических целях. В связи с этим Роскомнадзор продолжит последовательно ограничивать работу ресурса до полного исполнения им законодательных требований.

Заявление прозвучало на фоне массовых сбоев в работе мессенджера, которые фиксируются в России уже второй день. Пользователи, в том числе в Омской области, массово жалуются на проблемы с загрузкой фотографий и видео.