На Левобережье Омска выросла новая 20-этажка для сотен новоселов

Высотку построила компания «СМУ-11 Стройбетон «Южное».

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства

В Омске достроили и официально ввели в эксплуатацию новый жилой дом. Высотка расположена на Левобережье по адресу: улица Б. Шаронова, 33.

Как сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства, дом переменной этажности – 16 и 20 этажей. В нем 172 квартиры: 82 однокомнатные, 64 двухкомнатные и 26 трехкомнатных.

Общая площадь жилья составляет 9 820,8 кв. м. Кроме того, в здании предусмотрены шесть нежилых помещений общественного назначения площадью более 400 кв. м.

Застройщиком выступило ООО «СМУ-11 Стройбетон «Южное».

Напомним, что в начале января в Омске была сдана многоэтажка на 108 квартир по адресу: Малиновского, 16/1.