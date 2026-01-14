Омск-Информ
·Общество

Многоэтажку на 108 квартир построили в Омске

Она состоит из однокомнатных и двухкомнатных квартир.

В Омске ввели в эксплуатацию первый в 2026 году многоквартирный дом. Он располагается по адресу: Малиновского, 16/1.

Здание 10-этажное. Всего в нем 108 квартир: 72 однокомнатные и 36 двухкомнатных. Площадь жилья с учетом лоджий и балконов составляет 5189,6 кв. м.

Как сообщил в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест, дом возводил жилищно-строительный кооператив «Малиновского-2015».

