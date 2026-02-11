В одном из крупных райцентров Омской области почти готов парк за 90 млн рублей

Дорожки, фонтан и освещение уже готовы.

Фото: t.me/shnipkomezhk

Сегодня, 11 февраля, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко рассказал о ходе благоустройства парка «Тарская мозаика» в Таре. По его словам, готовность объекта сейчас составляет около 80 %.

– В 2025 году мы выполнили основной объем работ: проложили пешеходные дорожки внутри и вокруг парка, обустроили фонтанную зону, системы водоотведения и освещения, – отметил министр.

Шнипко также уточнил, что с наступлением теплой погоды работы продолжатся. В парке появятся деревянные беседки, навигация, входная группа, арки и теплый туалет. Кроме того, установят павильоны для мастер-классов, сцену и проведут озеленение и другие завершающие работы.