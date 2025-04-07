Проект признали лучшим на всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды.

На севере Омской области, в Таре, планируется благоустроить парк культуры и отдыха. В августе прошлого года проект «Тарская мозаика» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на его реализацию город получит федеральный грант в размере 90,2 млн рублей.

Благоустройство парка рассчитано на два года – с 2025 по 2026-й, большую часть работ планируется выполнить в текущем году. Сейчас парк культуры и отдыха в Таре временно закрыт для посетителей, поскольку там идут подготовительные и демонтажные работы. В процессе благоустройства будет обновлена система освещения, установлено видеонаблюдение, организованы пешеходные дорожки, парковочные места и зоны отдыха. Помимо этого, запланировано создание входной группы, установка беседок, арт-объектов, а также строительство всесезонного кафе, которое будет финансироваться инвестором. Некоторые элементы для благоустройства тарского парка заказали заключенным омских колоний.

Добавим, что победителями всероссийского конкурса стали не только Тара, но также Исилькуль и Называевск. В сумме три города получат на благоустройство общественных пространств 230 млн рублей.