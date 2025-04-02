Омск-Информ
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·Общество

Осужденные изготовят все металлические элементы благоустройства. 

Беседки, скамейки, велопарковки и урны изготовят и установят в парке Тары, который сейчас называется общественным пространством «Тарская мозаика», осужденные омской колонии № 6. Контракты на поставку различных элементов благоустройства учреждение заключило с администрацией города Тары на сумму 24,5 млн рублей, уточняет РБК Омск.

Сделают для жителей Тары также кафе, киоск и павильон для мастер-классов. Предполагается поставка малых архитектурных форм под названиями «Спасские ворота» и «Свадебная аркада». Появится там и еще один туалет. Сейчас парк закрыт для посещений.

·Общество

Осужденные изготовят все металлические элементы благоустройства. 

Беседки, скамейки, велопарковки и урны изготовят и установят в парке Тары, который сейчас называется общественным пространством «Тарская мозаика», осужденные омской колонии № 6. Контракты на поставку различных элементов благоустройства учреждение заключило с администрацией города Тары на сумму 24,5 млн рублей, уточняет РБК Омск.

Сделают для жителей Тары также кафе, киоск и павильон для мастер-классов. Предполагается поставка малых архитектурных форм под названиями «Спасские ворота» и «Свадебная аркада». Появится там и еще один туалет. Сейчас парк закрыт для посещений.