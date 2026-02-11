Омск-Информ
·Происшествия

«Вставший» посреди ночи на омской трассе автобус попал в аварию

Из-за плохой погоды процедура оформления ДТП заняла почти два часа.

Стала известна причина задержки междугороднего автобуса, ехавшего из Тевриза в Омск минувшей ночью. Рейс прибыл на автовокзал с почти двухчасовой задержкой.

Как сообщили «Омск-информу» в региональном минтрансе, автобус попал в аварию. Обошлось без пострадавших.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия для оформления дорожно-транспортного происшествия. Процедура заняла 1 час 50 минут, после чего автобус продолжил движение.

– Из-за неприятных погодных условий сократить отставание по расписанию не удалось. Суммарная задержка рейса при въезде в Омск составила около двух часов, – уточнили в минтрансе.

Всех пассажиров благополучно доставили до Омского автовокзала, добавили в ведомстве.

