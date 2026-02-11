На севере Омской области автобус «встал» посреди ночной трассы с волками

Один из пассажиров из-за вынужденной остановки опоздал на самолет.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 11 февраля, в социальных сетях появилась информация об инциденте, произошедшем минувшей ночью с пассажирами междугороднего автобуса. По сообщениям очевидцев, автобус, следующий по маршруту Тевриз – Омск вышел из строя неподалеку от Тары.

– Автобус Тевриз – Омск встал на трассе недалеко от Тары. Стоим два часа, никаких действий, ничего не известно, – рассказали очевидцы.

Пассажиры пожаловались, что провели в неподвижном автобусе более двух часов. Двигатель пассажирского транспорта продолжал работать, и в салоне было тепло, однако никакой информации о сроках устранения и характере поломки людям не предоставили.

Ситуация осложнялась тем, что вынужденная остановка нарушила планы омичей. В частности, среди пассажиров были те, кому утром необходимо было попасть в больницу и в аэропорт, и эти поездки оказались под угрозой срыва.

Напомним, что на севере Омской области, в том числе в Тевризском и Тарском районах, обитают опасные животные. Сейчас, когда возможностей найти пищу меньше, волки могут быть агрессивными и представлять угрозу людям.