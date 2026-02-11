«Он уже омич»: капитан «Авангарда» сделал громкое заявление о звездном форварде

Нападающий активно учит русский язык.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что канадского форварда Эндрю Потуральски уже можно назвать омичом. Об этом сообщает портал Legalbet.

– Он уже стал омичом. Он и на русского, кстати, похож. Все говорят, что он русский. Я его на Матч звезд КХЛ прокатил на поезде. Он уже видит культуру России с разных сторон, – отметил защитник.

Шарипзянов добавил, что Потуральски активно учит русский язык и очень любит сырники, поэтому часто произносит это слово.

В этом сезоне форвард сыграл за «Авангард» 52 матча регулярного чемпионата КХЛ и в среднем набирал по очку за игру. Всего на его счету 20 шайб и 32 результативные передачи.