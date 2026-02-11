В Омске готовятся назначить главного по озеленению

Предыдущий руководитель службы Михаил Киреев был уволен год назад.

Сегодня на заседании комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ депутаты обсудили проблему отсутствия в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства заместителя, отвечающего за вопросы озеленения.

Напомним, что ранее этим вопросом занимался Михаил Киреев, которого сняли с поста в апреле прошлого года за «варварскую» обрезку молодых яблонь на улице Гагарина возле мэрии. С тех пор должность заместителя, по сути, пустует.

– Какой заместитель сегодня отвечает за эту задачу? Кто главный агроном? – спросил у представителей городской администрации депутат Алексей Провозин.

По словам руководителя Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антона Глебова, сейчас за озеленение города вместо Киреева отвечает исполняющий обязанности начальника отдела Яна Бахта. Однако заместителя директора учреждения по этому вопросу до сих пор нет.

Как сообщил заместитель мэра Олег Баланов, работа по поиску руководителя на эту должность ведется и скоро он будет назначен.

– Отрасль озеленения и специалисты в ней – это достаточно непростое направление. Сейчас мы рассматриваем потенциального кандидата на эту должность в статусе исполняющего обязанности. В ближайшее время этот вопрос закроется, – сказал Баланов.

Депутаты договорились вернуться к этому вопросу осенью во время обсуждения итогов года, уже в диалоге с ответственным за это направление специалистом.