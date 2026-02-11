Только под снос: стало известно, почему продают 126-летнее здание в центре Омска

Строение не обладает статусом объекта культурного наследия.

Фото: yandex.ru/maps

На пересечении улиц Герцена и Булатова в центре Омска выставлен на продажу объект недвижимости – двухэтажное деревянное здание с подземным этажом. Как рассказал риелтор, занимающийся реализацией объекта, владелец здания в настоящее время проживает за пределами Омска и ведет активную деятельность по реализации своего портфеля недвижимости, в который входит несколько подобных объектов.

– Владелец живет не в Омске, занимается недвижимостью, у него несколько объектов, которые сейчас в реализации, – рассказал продавец.

Несмотря на историческую значимость постройки, объект проще и дешевле снести, чем реконструировать. Здание нуждается в полномасштабном капитальном ремонте как снаружи, так и внутри.

– Внутри тоже требуется капитальный ремонт. Реконструировать нецелесообразно, только под снос, – сообщил риелтор.

Отметим, что отсутствие у строения статуса объекта культурного наследия развязывает руки будущему инвестору, упрощая любые строительные и демонтажные работы.

Напомним, что объект общей площадью 276,3 кв. м был введен в эксплуатацию в 1900 году. В прошлом здесь располагалась санэпидстанция, но в последние годы помещения пустуют и не эксплуатируются. Вместе со зданием в собственность покупателя переходит земельный участок площадью 610 кв. м.

Благодаря виду разрешенного использования участка, на этой территории возможно размещение широкого спектра объектов: от торговых и офисных центров до медицинских клиник, точек общепита, образовательных учреждений и храмов. За объект просят 20 млн рублей.