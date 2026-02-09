В центре Омска столетнее здание санэпидстанции продают под храм

Однако объект требует капитального ремонта.

Фото: yandex.ru/maps

В центре Омска, на пересечении улиц Герцена и Булатова, выставлен на продажу коммерческий объект с вековой историей. Двухэтажное отдельно стоящее деревянное здание с подземным этажом общей площадью 276,3 кв. м ввели в эксплуатацию 126 лет назад – в 1900 году.

Несмотря на солидный возраст, оно не является объектом культурного наследия. Продавец отмечает, что это значительно упрощает проведение будущих работ, так как состояние объекта на данный момент требует капитального ремонта. Сейчас помещение не эксплуатируется.

– Здание требует ремонта и в настоящий момент не используется, – рассказали «Омск-информу» в риелторском агентстве, занимающемся продажей объекта.

Вместе со зданием в собственность переходит земельный участок площадью 610 кв. м. Виды paзрешенного испoльзования здания: для oбщeствeннo-деловыx цeлeй, paзмещeния торговых oбъектoв, точки общепита и бытового обслуживания, размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и соцобеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства и религии.