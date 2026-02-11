Выберут нового: ремонтирующему две омские школы подрядчику заблокировали счета

У компании сложилось отрицательное сальдо в 13,5 млн рублей.

Фото: департамент строительства администрации г. Омска

Во вторник, 10 февраля, стало известно о приостановке операций по банковским счетам ООО «Домострой». По имеющейся информации, поводом для ограничительных мер со стороны налоговой службы стало отрицательное сальдо компании, размер которого составляет примерно 13,5 млн рублей.

Решение о блокировке проходит под официальным кодом 01, что означает принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика. Фактически это сигнализирует о переходе фискальных органов от уведомлений к принудительному изъятию недоимки.

Отметим, что компания занимается ремонтом школ № 88 и 13, однако скоро на этих объектах будет работать другой подрядчик.

Как сообщил директор департамента строительства Омска Александр Маер на вчерашнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, принято решение отказаться от подрядчика. Позже будет проведена «переторговка».

– Подрядчик работы не ведет, у него трудности финансовые. Задолженность по налогам и другие исковые требования. Соответственно, принято решение по всем объектам отстранить «Домострой». Это касается 88-й школы и 13-й школы, – сообщил Маер.

Директор также отметил, что уже выплаченные подрядчику средства будут возвращать в казну через суд.

Напомним, что учредителем ООО «Домострой» является омский бизнесмен Михаил Лихачев. Ранее его компании уже попадали в поле зрения надзорных органов в связи с задержками при строительстве социальных объектов.

Ранее сообщалось, что, несмотря на проблемы подрядчика, омскую школу № 88 отремонтируют в срок – ученики сядут за парты в новом учебном году. Капитальный ремонт в гимназии № 88 начался в 2020 году и к настоящему времени выполнен на 94 %. Подрядчики ремонта менялись несколько раз, из-за чего приходилось переносить сроки ввода здания в эксплуатацию.