Названа причина продажи крупного трикотажного завода в Омске

Сейчас швейного производства там больше нет.

Фото: Пользователь ЛГ / yandex.ru/maps

Стали известны подробности продажи крупного производственно-складского объекта в Октябрьском округе Омска. Риелтор, сопровождающий сделку, в беседе с «Омск-Информом» рассказал, что решение о продаже связано с оптимизацией активов: швейное производство, которое ранее здесь базировалось, прекратило свою деятельность.

– Причина продажи заключается в том, что это не основной вид деятельности организации. Ранее в данном помещении у них располагалось собственное швейное производство, сейчас его деятельность прекратили, – рассказали продавцы.

Сейчас часть площадей используется владельцами под склад и фулфилмент (логистические операции). При этом рассматривается вариант, при котором нынешние хозяева останутся в здании в качестве арендаторов после смены собственника. Параллельно ведется активный поиск арендаторов на пустующие площади.

По словам риелторов, средняя ставка аренды в этом районе начинается от 350 рублей за квадратный метр, однако отличное техническое состояние объекта позволяет рассчитывать на более высокий доход.

– Окупаемость зависит от арендной ставки, ставка в данном районе начинается от 350 р. за метр, но так как данное строение в отличном состоянии ставка может быть выше, – рассказали в риелторском агентстве.

Инвестиционную привлекательность лота оценивают достаточно высоко. При грамотном управлении и сдаче площадей в аренду (включая возможность предоставления юридических адресов) срок окупаемости объекта составит примерно 9–10 лет.

Напомним, что на продажу выставлено производственное здание площадью 2,4 тыс. кв. метров по адресу ул. 5-я Кордная, 1 к. 5, за 120 млн рублей. Внутри расположены производственные цеха с профессиональным освещением, офисы, кухня и раздевалки. Продавец готов рассмотреть вариант реализации объекта по частям или вместе с оборудованием.