В Омске за 120 млн рублей продают трикотажный завод

Объект можно купить по частям и вместе с оборудованием.

Фото: Татьяна К. / yandex.ru/maps

В Омске на продажу выставлено производственное помещение общей площадью 2400 кв. м, расположенное по адресу: ул. 5-я Кордная, 1 к. 5, в Октябрьском округе. Информация размещена на известном сайте объявлений.

Как сообщает продавец, помещение полностью готово к эксплуатации и оснащено всеми необходимыми центральными коммуникациями: отоплением, канализацией, водоснабжением и электроэнергией мощностью 150 кВт. Внутри выполнена качественная отделка, установлено профессиональное освещение и сплит-система. Безопасность объекта обеспечивают системы охраны и пожаротушения.

Помимо производственных мощностей, комплекс включает офисные кабинеты, оборудованную кухню и раздевалки для сотрудников.

Объект возможно приобрести по частям. Здание имеет удобные подъездные пути для грузового транспорта, а по договоренности возможна продажа вместе с имеющимся оборудованием.

Сейчас на площадях комплекса расположены функционирующий швейный цех и большой склад. Объект оценен в 120 миллионов рублей. Продавцы не назвали причину продажи комплекса.