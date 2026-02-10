Появились подробности страшной смерти рабочего на стройке многоэтажки в Омске

Трагический инцидент на строительной площадке на Левобережье стал поводом для прокурорской проверки.

Фото: t.me/sledcom_omsk

Сегодня, 10 февраля, в строящемся 12-этажном доме по адресу ул. Волгоградская, 59, строение 11, погиб 32-летний рабочий субподрядной организации. Подробности трагического инцидента рассказали в прокуратуре Омской области.

По предварительным данным ведомства, рабочий занимался монтажом вентиляционных систем на последнем, двенадцатом этаже здания. В ходе выполнения работ он сорвался в вентиляционную шахту и пролетел до первого этажа. Полученные при падении травмы оказались несовместимы с жизнью – медики констатировали смерть мужчины на месте происшествия.

Прокуратура Кировского округа Омска взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Сейчас надзорное ведомство проверяет, как на объекте соблюдалось трудовое законодательство и правила охраны труда. Параллельно проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность строительных работ.

Также на объекте работают следователи: проведен детальный осмотр места трагедии, изымается техническая и трудовая документация, а также проводятся допросы очевидцев. Все следственные действия направлены на установление точных причин случившегося и выявление лиц, чья халатность могла привести к гибели человека.