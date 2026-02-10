В Омской области за 127 млн рублей продают рынок с готовым бизнесом

Прошлой весной здание оценивали в 130 миллионов.

Фото: Avito.ru

В Омской области выставили на продажу частный Октябрьский рынок общей площадью 2000 кв. м, расположенный по адресу: Космический проспект, 52, в Октябрьском округе. Информация была размещена на известном сайте объявлений.

Продавец указал, что тип продукции на рынке включает бакалею, молочные продукты, мясо, рыбу и птицу, фрукты и овощи, готовые блюда, хлебобулочные изделия. Он также отметил, что прибыльный бизнес под ключ можно приобрести за 127 миллионов рублей.

Отметим, что весной прошлого года здание Октябрьского рынка уже выставлялось на продажу по цене около 130 миллионов рублей.