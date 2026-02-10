Омичи принесли региональному бюджету миллиардную прибавку, просто уточнив налоги

Более 538 млн рублей попало в консолидированный бюджет области.

Сегодня, 10 февраля, в пресс-службе УФНС России по Омской области сообщили, что за 2025 год жители и организации региона самостоятельно уточнили свои налоговые обязательства, что позволило пополнить бюджеты всех уровней на 1,5 млрд рублей. Отмечается, что на консолидированный бюджет Омской области пришлось свыше 538 млн рублей из общего объема.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительные средства поступили благодаря действиям налоговых органов региона, направленным на мотивирование налогоплательщиков самостоятельно уточнять и корректировать свои налоговые обязательства.

– Сотрудники налоговой инспекции сначала информируют налогоплательщиков об имеющихся у них налоговых рисках, а плательщики, получившие эту информацию, имеют возможность представить в налоговые органы необходимые пояснения или уточнить свои налоговые обязательства без назначения выездной налоговой проверки, – добавили в УФНС России по Омской области.