Омский экономист объяснил резкий взлет цен на огурцы

Среди главных причин – затраты на выращивание и быстрая порча овоща.

Фото: Freepik.com

Цены на свежие огурцы в Омске продолжают удивлять местных жителей. Напомним, что только за последнюю неделю января цена на них подскочила на 11,3 %, достигнув в среднем 332 рубля за килограмм.

О том, почему овощ стал стоить как деликатес, «Омск-информу» подробно рассказал заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Евсеенко.

По словам эксперта, главная причина – высокая себестоимость выращивания овощей в зимний период. Электричество и отопление теплиц обходятся производителям дорого, что неизбежно отражается на конечной стоимости товара.

– Расход сейчас большой, отсюда и высокая себестоимость. Период такой: светить нужно круглые сутки. Если что-то пойдет не так, огурцы просто замерзнут, – пояснил экономист.

Он также добавил, что огурец – продукт скоропортящийся, и, если его не раскупят быстро, предприниматели понесут убытки. При этом эксперт скептически относится к качеству сегодняшних огурцов. Овощ, по его словам, часто не имеет «натурального» запаха и покупается омичами лишь «от большой нужды».

– Огурец должен пахнуть огурцом. А то, что продают сейчас... люди не думают, что это продукт первой необходимости, но покупают от большой нужды. Хотя я не вижу, чтобы народ их охапками, как дрова, брал, – отметил экономист.

По всей видимости, ждать скорого падения цен на овощ пока не стоит. До начала весеннего урожая огурцы рискуют остаться в категории продуктов не для каждого кошелька.