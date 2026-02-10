В Омске не все заводы прошли экологическую проверку

Минприроды требует устранения нарушений и повторного согласования планов.

В Омской области продолжается согласование планов мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеоусловий. За январь текущего года региональное министерство природных ресурсов и экологии согласовало десять планов мероприятий, а еще семь не получили согласования.

Так, среди согласованных мер – сокращение расхода газа на горелках, уменьшение интенсивности работы металлообрабатывающих станков на 20 % и уменьшение работы сварочного оборудования на 20 %.

В Минприроды Омской области также подчеркнули, что предприятиям, чьи планы не были согласованы, предстоит устранить выявленные нарушения и повторно направить документы на рассмотрение в ведомство.