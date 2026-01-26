Омская прокуратура требует ужесточить требования к «коптящим» заводам

Согласно инициативе, при поступлении прогноза НМУ предприятия должны будут снизить выбросы.

omskinform.ru

Прокуратура Омской области предложила ужесточить требования к охране воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Как сообщили в ведомстве, прокурор региона Алексей Афанасьев считает необходимым внести изменения в региональный закон «Об охране атмосферного воздуха в Омской области», чтобы предприятия были обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов при поступлении прогноза НМУ.

– Данный нормативный акт вводит понятие прогноза неблагоприятных метеорологических условий, при поступлении которого предприятия должны проводить мероприятия по уменьшению выбросов, – рассказали в прокуратуре.

В ходе анализа Омская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что значительное число случаев загрязнения воздуха происходит именно в период НМУ, когда рассеивание выбросов химических веществ затруднено.

Если эти изменения будут приняты, крупные промышленные предприятия должны будут разработать специализированный прогноз по отдельным источникам выбросов, а всю экологическую документацию местных заводов придется корректировать. Предложения прокурора будут рассмотрены региональным Заксобранием.

Отметим, что только за неполный январь метеорологи не менее трех раз объявляли действие режима НМУ, при котором выбросы рассеиваются хуже и предприятиям необходимо снизить их объем.