В омском поселении произошла громкая отставка главы администрации

Новым временно исполняющим обязанности стал Василий Моисеев.

В минувшую субботу, 7 февраля, Василий Моисеев вступил в должность временно исполняющего обязанности главы администрации Артынского сельского поселения. Его назначение было утверждено на очередной сессии Совета района 6 февраля. Сообщение об этом опубликовано в официальном канале администрации Муромцевского района.

– Василий Александрович долгие годы трудился в администрации Муромцевского городского поселения. Он хорошо знаком с задачами и проблемами местных властей. Мы искренне желаем ему удачи, быстро войти в курс дела и успешно решать вопросы поселения. Впереди много работы, особенно по завершению нацпроекта «Чистая вода». Также важно уметь слушать и вникать в каждое обращение жителей, а также заручиться поддержкой населения. Только вместе можно двигаться вперед, – говорится в публикации.

Ранее должность главы администрации занимал Григорий Мишкин, ушедший по собственному желанию. В администрации отметили, что на протяжении многих лет он честно и ответственно руководил поселением и пользовался большим уважением жителей.

В официальном заявлении районных органов сообщили, что поселение всегда поддерживалось в порядке, а в последние годы Мишкин тихо и скромно помогал бойцам в зоне СВО.

