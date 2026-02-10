В крупной структуре омского минспорта произошло кадровое назначение

Новый директор клуба «Урожай» готов взять на себя организацию главных спортивных мероприятий региона.

ООО "Омск Сайдинг Инвест"

В минувшее воскресенье, 8 февраля, в Омской области назначили нового директора областного физкультурно-спортивного клуба «Урожай».

По данным ЕГРЮЛ, новым главой учреждения стал Николай Кузнецов. В разные годы он работал заместителем директора «Урожая», руководил тюкалинским филиалом клуба и с осени 2024 года занимал пост директора спортивной школы Называевского района Омской области.

До назначения нового директора БУ ОФСК «Урожай» на протяжении более трех лет возглавлял Александр Иванов.

Клуб «Урожай» находится в ведении министерства спорта и Министерства имущественных отношений Омской области и отвечает за организацию значимых спортивных мероприятий в регионе.

Проведение «Праздника Севера – Таврическое-2026» запланировано на период с 26 февраля по 1 марта в рабочем поселке Таврическое одноименного района.