Врач назвала главную угрозу Масленицы для омичей

Диетолог объяснила, как избыточное поедание лакомства провоцирует хронические болезни и лишний вес.

Freepik.com

Злоупотребление блинами на Масленицу чревато проблемами с пищеварением и может привести к обострению хронических заболеваний ЖКТ, а также к повышенной нагрузке на поджелудочную железу, сообщила РИА Новости внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

- Блины - высококалорийная и тяжелая для усвоения пища. Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы и спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, - заявил врач.

Ямилова также подчеркнула, что традиционно блины подают с начинками, в том числе с икрой и соленой рыбой. Эти продукты содержат много соли, что повышает риск гипертонического криза у гипертоников.

- Белый сахар, варенье и мед в большом количестве - это удар для поджелудочной железы, провоцирование выброса инсулина. Избыточное потребление блинов с жирными, мясными начинками неминуемо приведет к набору лишних килограммов, - пояснила врач