В центре Омска поставят масленичное чучело высотой с 5-этажный дом

Чучелом Зимы станет главная городская елка в «Омской крепости».

Фото: эскиз департамента культуры мэрии

В следующее воскресенье, 22 февраля, в «Омской крепости» состоятся широкие масленичные гулянья (0+) с насыщенной программой. Праздник продлится четыре часа и будет включать традиционные забавы, ярмарки и концерт.

Организаторы подготовили четыре тематических направления, отражающих суть праздника: традиции гуляний, игр, гастрономии и ярмарок. Центральным элементом праздника станет главная городская елка, которую превратят в 16-метровое чучело Зимы. Конструкцию высотой с пятиэтажный дом сжигать не планируется.

Гостей праздника ждут зимние развлечения, включая ходули, бои мешками и метание бутафорских блинов. После активных игр и взятия снежных редутов омичи смогут подкрепиться чаем с блинами и увидеть выступления известных концертных коллективов: «Русь», «Иртыш», «Метелица» и «Мечта».

Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00 часов.