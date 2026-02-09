В СибАДИ объявили о громком назначении в руководстве вуза

Нового проректора по имущественному комплексу представили в университете.

Omskinform.ru

В четверг, 5 февраля, в СибАДИ назначили нового проректора по управлению имущественным комплексом и комплексной безопасностью. Эту должность занял Руслан Смаилов, сообщили в пресс-службе вуза.

– Новый проректор будет курировать важнейшие направления жизнедеятельности университета, отвечая за развитие инфраструктуры, эффективное использование имущества и обеспечение безопасности студентов, сотрудников и всех зданий СибАДИ, – пояснили в университете.

Руслан Смаилов – выпускник СибАДИ с техническим и юридическим образованием, окончивший аспирантуру. Он имеет многолетний опыт работы в сфере строительства, капитального ремонта и управления имущественным комплексом в строительных и образовательных учреждениях Омской области. В течение четырех лет Смаилов курировал завершение строительства главного учебного корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского – одного из самых известных долгостроев города.

В 2025 году он вошел в общественный совет при Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, а также был включен в Национальный реестр специалистов в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.