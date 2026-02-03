Бывшая замминистра стала главной по капитальному строительству омского вуза

Ранее она работала в суде и минобре.

Фото: Эрик Кем

Сегодня, 3 февраля, на должность проректора по капитальному строительству и развитию инфраструктуры ОмГУ назначена Наталия Щербина. Об этом рассказал и.о. ректора университета Иван Кротт.

– Ее глубокое понимание нормативной базы и практический опыт – залог того, что проекты модернизации вуза будут реализованы эффективно и качественно, – отметил Кротт в своем телеграм-канале.

Щербина обладает дипломами как юриста, так и педагога. Ее профессиональная карьера связана с организацией материально-технической базы и обеспечением закупки материалов и оборудования для Арбитражного суда Омской области и «Омскоблстройзаказчика».

Начиная с 2019 года, Наталия работала руководителем отдела контрактной службы в ОмГПУ. Впоследствии она перешла на позицию замминистра образования Омской области, где занималась проблемами капитального ремонта зданий, обеспечения пожарной безопасности и управления имущественным комплексом. Позже заняла должность проректора по управлению недвижимостью в СибАДИ.

Наталия Щербина уже приступила к исполнению своих обязанностей.