В Омской области заработал завод по выпуску «уникального» газа для машин

Завод уже выпускает топливо, а новые станции обеспечат транспортный коридор до Китая.

Фото создано при помощи ИИ

В Любинском районе Омской области открылся новый завод по производству сжиженного природного газа в рамках крупного проекта по газомоторному топливу. Накануне предприятие посетил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.

– Завод построен по заказу ООО «Управление АЗС» и введен в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Сегодня он производит 1,5 тонны СПГ в час, что эквивалентно 2,4 тысячи кубометров газа, – сообщил министр.

Он также добавил, что на встрече с руководителями проекта обсуждалось дальнейшее развитие сети крио-АЗС. По его словам, в планах строительство новых объектов в Республике Бурятия и Забайкальском крае, что позволит расширить географию проекта и создать надежный транспортный коридор для товарообмена с Китаем.

Министр также подчеркнул, что использование сжиженного природного газа помогает водителям и компаниям экономить на топливе и смазочных материалах, а также снижает вредное воздействие автомобилей на окружающую среду.