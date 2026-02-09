В Омской области заработал завод по выпуску «уникального» газа для машин

В Любинском районе Омской области открылся новый завод по производству сжиженного природного газа в рамках крупного проекта по газомоторному топливу. Накануне предприятие посетил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.
– Завод построен по заказу ООО «Управление АЗС» и введен в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Сегодня он производит 1,5 тонны СПГ в час, что эквивалентно 2,4 тысячи кубометров газа, – сообщил министр.
Он также добавил, что на встрече с руководителями проекта обсуждалось дальнейшее развитие сети крио-АЗС. По его словам, в планах строительство новых объектов в Республике Бурятия и Забайкальском крае, что позволит расширить географию проекта и создать надежный транспортный коридор для товарообмена с Китаем.
Министр также подчеркнул, что использование сжиженного природного газа помогает водителям и компаниям экономить на топливе и смазочных материалах, а также снижает вредное воздействие автомобилей на окружающую среду.
Напомним, что ранее Шнипко анонсировал масштабное обновление сферы жилищно-коммунального хозяйства в регионе.