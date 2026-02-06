В Минэнерго Омской области сообщили о запуске масштабного обновления ЖКХ

Водоснабжение станет надежнее для сотен тысяч жителей.

t.me/gigachat_bot

В этом году в Омской области продолжат обновление объектов ЖКХ с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита. Как сообщил министр энергетики Владимир Шнипко в своем телеграм-канале, регион ранее уже получил 1,56 млрд рублей на реализацию программ 2025–2027 годов.

В ноябре 2025 года в бюджет Омской области поступил первый транш казначейского инфраструктурного кредита – 626,35 млн рублей. Большая часть средств, 581 млн рублей, досталась АО «Омскоблводопровод». Деньги направили на ключевые проекты ЖКХ: строительство реагентного корпуса станции очистки воды Таврического водопровода в Копейкино, новую насосную станцию Любино‑Исилькульского водопровода в Мирной Долине, реконструкцию насосной станции второго подъема Любино‑Исилькульского водопровода в Троицком, а также капитальный ремонт оборудования насосных станций в Москаленках и селах Пикетное, Пристанское и Звонарев Кут.

Средства также использовали на капитальный ремонт 14 аварийных участков магистральных водопроводов в Шербакульском, Азовском, Таврическом, Любинском, Полтавском и Омском районах. Еще более 45 млн рублей выделили АО «Тепловая компания» на строительство 3,3‑километровой перемычки от луча территориального теплового пункта в Омске.

Министр энергетики и ЖКХ Омской области отметил, что в прошлом году заключили контракты с подрядчиками и капитально отремонтировали шесть аварийных участков водопроводов. Работы на оставшихся объектах продолжаются и завершатся в этом году.

По словам Шнипко, инфраструктурный кредит поможет сделать водоснабжение более надежным для свыше 240 тысяч жителей 13 районов, а также повысит качество отопления в 22 образовательных учреждениях и 235 многоквартирных домах Омска.