В минздраве рассказали о проблемном ФАПе в Омской области

Проблемы с оснащением решатся, как только поступит финансирование, а проект на подключение к водопроводу уже готов.

В минздраве рассказали о решении проблемы с оснащением Глинкинского фельдшерско-акушерского пункта. Напомним, что ранее Павлоградский районный суд по иску прокуратуры обязал больницу оснастить ФАП недостающим медицинским оборудованием и подвести в медучреждение воду.

Как сообщили «Омск-информу» в министерстве, руководство Павлоградской ЦРБ совместно с местной администрацией уже разработало план обеспечения ФАПа водоснабжением.

– Руководство Павлоградской ЦРБ совместно с администрацией сельского поселения прорабатывает вопрос подключения помещений Глинкинского ФАПа к системе водоснабжения, – рассказали в минздраве.

Согласно проекту, помещения ФАПа планируют подключить к системе водоснабжения соседнего детского сада. Для того чтобы в медучреждении появилась горячая вода, предусмотрена установка электрического водонагревателя для обеспечения персонала и пациентов горячей водой.

Параллельно с решением коммунальных вопросов начата подготовка к обновлению материально-технической базы. Администрация больницы уже сформировала перечень необходимого медицинского оборудования и мебели для дооснащения пункта. Как только поступит целевое финансирование, все оборудование из списка будет закуплено и установлено в ФАПе.