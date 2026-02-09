В Омской области фельдшеры ФАПа работали в кошмарных условиях

Суд обязал Павлоградскую ЦРБ закупить оборудование и провести воду.

Фото создано при помощи ИИ

Павлоградский районный суд Омской области принял решение удовлетворить иск прокурора района к больнице, расположенной в селе Павловка. Причиной иска стала проверка, показавшая неудовлетворительное состояние Глинкинского фельдшерско-акушерского пункта. В учреждении не оказалось необходимого медицинского оборудования и подводки холодной и горячей воды.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, в пункте отсутствовало более 20 обязательных позиций. Медперсоналу приходилось работать без электрокардиографа, дефибриллятора и даже без носилок для перевозки тяжелых больных. У фельдшера не было рабочего места с компьютером и интернетом.

– Суд указал, что право граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, гарантированное Конституцией РФ, обеспечивается в том числе и надлежащим оснащением медицинских организаций. Отсутствие обязательного оборудования и несоблюдение санитарных норм нарушает это право и может повлечь негативные последствия для жителей, – уточнили в пресс-службе судов.

Согласно постановлению суда, до 31 декабря Павлоградская центральная районная больница должна закупить необходимое оборудование и наладить подачу воды в здание ФАПа.