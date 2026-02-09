Ориентировки на пропавших омичей теперь транслируют в автобусах

Памятки от «ЛизаАлерт» дают простые инструкции и ускоряют поиск.

На видеоэкранах в городских автобусах Омска теперь появляются памятки и ориентировки отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщили в официальном сообществе поисковиков во «ВКонтакте».

– Благодаря сотрудничеству с компанией «Трансмедиа» наш медиаконтент публикуется на мониторах в городском транспорте на безвозмездной основе. Омский регион стал первым, кто начал работать с компанией напрямую, и это действительно важный шаг, – сообщили в пресс-службе отряда.

Кроме того, как отмечает «ЛизаАлерт», ориентировки и памятки ежедневно видят тысячи пассажиров, а информация о пропаже распространяется максимально быстро – время реакции составляет от 5 до 20 минут. Объявления повторяются каждые 15 минут, чтобы пассажиры регулярно видели напоминания о поиске.

– Памятка в автобусе – это напоминание о том, что потеряться может каждый. В ней простым и понятным языком изложен алгоритм действий в экстренной ситуации. Чем больше людей знают, как действовать, тем выше шанс найти человека. И, если даже одна памятка поможет предотвратить беду, значит все это уже не зря, – добавили в отряде.

