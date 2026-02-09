Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске уже более двух месяцев ищут пропавшую женщину в розовом пальто

Женщина исчезла 27 ноября прошлого года.

Сотрудники СУ СК России по Омской области вместе с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 43-летнюю Любовь Тишину. Женщина ушла из дома 27 ноября прошлого года и до сих пор не найдена.

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.

Была одета: розовое пальто, джинсы, черные ботинки и зеленая шапка.

Следственные органы просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону 8-800-700-54-52.

·Происшествия

В Омске уже более двух месяцев ищут пропавшую женщину в розовом пальто

Женщина исчезла 27 ноября прошлого года.

Сотрудники СУ СК России по Омской области вместе с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 43-летнюю Любовь Тишину. Женщина ушла из дома 27 ноября прошлого года и до сих пор не найдена.

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.

Была одета: розовое пальто, джинсы, черные ботинки и зеленая шапка.

Следственные органы просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону 8-800-700-54-52.