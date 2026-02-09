Масленица может закончиться «уголовкой»: омичам напомнили, как правильно сжигать чучело

Даже дачные проводы зимы могут закончиться проверками.

За нарушение правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы можно получить штраф до 400 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

– Через неделю нас ждет масленичная неделя. Специального штрафа за сжигание чучела Масленицы нет. Но есть наказание за нарушение правил пожарной безопасности. Если никто не пострадал, но жгли чучело не по правилам, то размер штрафа для граждан составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для ИП – от 40 тыс. до 60 тыс. рублей; для организаций – от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, – заявил Машаров.

По его словам, за первое нарушение могут ограничиться предупреждением. Но, если из-за костра возникнет пожар и пострадают люди, штрафы значительно увеличатся: для граждан – 40–50 тыс. рублей, для должностных лиц – 80–100 тыс., для ИП – 90–110 тыс., для организаций – до 800 тыс. рублей. Если пожар приведет к жертвам, организатору может грозить штраф до 2 млн рублей, а работу ИП или компании приостановят на срок до 90 суток.

Машаров также отметил, что в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника могут привлечь к уголовной ответственности по статье 118 УК РФ.

– По ней предусмотрен как штраф до 80 тыс. рублей, так и исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет или арест до полугода, – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что чаще всего Масленицу проводят организованно и под контролем властей. Однако иногда жители сами устраивают проводы зимы – за городом или на дачах.

– Для того чтобы праздник не оставил негативных последствий, место для сожжения чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 м от зданий и построек, 100 м от хвойных деревьев, 30 м – от лиственных. При этом территория вокруг кострища в радиусе десяти метров должна быть очищена от горючих материалов, а кроме того, должна быть возможность вызова пожарных, – подчеркнул Машаров.

Также эксперт напомнил, что костры нельзя разводить в ветреную погоду и в период особого противопожарного режима. После сжигания чучела очаг необходимо полностью потушить – засыпать землей или песком либо залить водой до полного прекращения горения.

