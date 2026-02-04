В омской мэрии назвали главные площадки масленичных гуляний

Горожан будут ждать ярмарки, игры и 15-метровое чучело.

Фото создано при помощи ИИ

В мэрии Омска сообщили о подготовке к празднованию Масленицы. В этом году основные народные гулянья пройдут на территории «Омской крепости». Праздник состоится 22 февраля и будет продолжаться с 12:00 до 16:00.

Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу в духе народных традиций. На площадке будет работать ярмарка с угощениями, а также пройдут игры и развлекательные забавы для омичей всех возрастов.

Масленичные мероприятия запланированы и на «Зеленом острове». Здесь установят 15-метровое чучело Масленицы, а проводы зимы начнутся 22 февраля в 12:00.

Напомним, ранее мэр Омска Сергей Шелест также анонсировал, что в рамках масленичных гуляний в поселке Крутая Горка будет приготовлено 2026 тыквенных оладий.