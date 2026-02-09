Почти 200 рублей: в Омске перед Масленицей скупают дорогую муку

Изучаем цены на продукты для приготовления блинов.

Freepik.com

В 2026 году Масленица отмечается необычно рано. Масленичная неделя продлится с 16 до 22 февраля и завершится грандиозным праздником во многих местах города.

Главным угощением Масленицы являются блины, и в магазинах уже наблюдается повышенный спрос на муку и яйца – основные компоненты для их приготовления. «Омск-информ» решил выяснить, во сколько обойдутся блины в этом году. Для сравнения мы взяли два популярных супермаркета шаговой доступности – «Пятерочку» и «Магнит». Из ингредиентов рассматривали только молоко (1 литр), муку (1 кг высшего сорта), яйца (десяток).

В топе безглютеновая мука

Самый важный продукт для блинов – мука: пшеничная белая высшего сорта, ржаная, кукурузная, рисовая, овсяная. Продавцы рассказывают, что в этом году в омских супермаркетах скупают безглютеновую муку, хотя цена такой продукции «кусается» – 179 рублей за килограмм. Важно помнить, тесто с такой мукой будет гуще, если добавить в него дополнительное яйцо.

Самая низкая цена за 1 кг муки оказалась в «Пятерочке» – 62 рубля (в 2025 году – 69,99 руб/кг), в «Магните» – 59,99 (в 2025 году – 69,99 руб/кг). Можно приобрести и готовую блинную смесь, она стоит 107 руб/кг.

omskinform.ru

Молоко лучше покупать свежее пастеризованное, в магазинах цена за литр варьируется и зависит от производителя и бонусных программ торговой точки. В «Магните» оно стоит 51 руб/л (в 2025 году – 48,99 руб/л), в «Пятерочке» – 72 руб/л (в 2025 году – 49,99 руб/л). Процент жирности молока для выпекания блинов не имеет значения.

omskinform.ru

Яиц на полках много, ажиотажного спроса пока не наблюдается, но в начале недели они уже нарасхват. Самые дешевые удалось обнаружить в «Пятерочке» – 60 руб/десяток (в 2025 году стоили 71,99 руб/десяток), в «Магните» – 85 руб/десяток (в 2025 году – 102 руб/десяток).

omskinform.ru

По-прежнему стоимость готового продукта зависит от того, где приобретаются ингредиенты. За год существенно изменились цены на молоко, а вот яйца стали гораздо дешевле – после дикого скачка цен в 2025 году они откатились немного назад.

Печь самим или купить

Блины уже готовые, с начинкой и без, продаются в магазинах, специализирующихся на полуфабрикатах. Блины с печенью стоят дешевле всех, одна единица – 28 рублей, в прошлом году такие блины стоили 25 рублей за штуку. Блины с творогом – 29 рублей, с мясом – от 32 рублей и выше, зависит от сорта мяса.

На популярном сайте бесплатных объявлений уже вовсю принимаются заказы на блины. Цены такие:

блин классический с маслом – 15 руб/шт;

блин с сахаром – 18 руб/шт;

блин шоколадный – 18 руб/ шт;

блин с начинкой «Рафаэлло» – 25 руб/шт;

с начинкой «карбонара» – 65 руб/шт;

с начинкой «жюльен» – 70 руб/шт.

Покупать такую продукцию стоит с осторожностью. Некоторые ингредиенты вполне могут заменить. Так, вместо питьевого молока добавить сухое, вместо яиц – сухой порошок (овафина).

Freepik.com

Тем временем аналитики «Авито» провели опрос жителей Омска о планах на Масленицу. Восемь из десяти омичей собираются отмечать этот праздник. При этом 79 % опрошенных планируют печь блины, а треть респондентов закажет готовые.

Для большинства омичей Масленица – это вкусная еда и блины (60 %). Для 42 % проводы зимы и встреча весны, возможность собрать за столом семью и близких – для 41 %, а для 40 % – культурные традиции и связь с историей.

80 % россиян умеют печь блины. Из них 20 % делают это уверенно и даже выработали свой фирменный рецепт. 35 % пекут редко, но считают, что у них неплохо получается. А 24 % признаются, что их первый блин всегда выходит комом. Самая любимая добавка к блинам – сметана (58 %). Далее идут сгущенное молоко (49 %), варенье, джем или повидло (37 %), творог или творожная масса с изюмом (37 %) и мед (32 %).

Кстати, на Масленицу в Омске готовятся поставить рекорд. 21 февраля с 12:00 до 15:00 в рамках праздничных гуляний в микрорайоне Крутая Горка будет приготовлено 2026 тыквенных оладий.