Омский мэр анонсировал подготовку «вкусного» рекорда

В этом году Масленица отмечается раньше, чем в другие годы.

Сергей Шелест рассказал, что омичи готовятся к рекорду. 21 февраля с 12:00 до 15:00 в рамках масленичных гуляний в поселке Крутая Горка будет приготовлено 2026 тыквенных оладий.

– Для фиксации достижения омских кулинаров приглашена официальный представитель Гастрономической книги рекордов России Юлия Литвиненко – вице-президент Российской ассоциации шеф-поваров, – анонсировал мэр в своем телеграм-канале.

Также он пообещал угостить всех желающих оладьями, как только будет зафиксирован рекорд.

Добавим, что в 2026 году Масленица будет ранней и пройдет с 16 по 22 февраля.