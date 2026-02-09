Омск-Информ
Общество

Замерзшим омичам объяснили причину холодов в домах элитного микрорайона

Проблема оказалась во внутридомовом оборудовании.

Специалисты компании «Омск РТС» проверили работу индивидуальных тепловых пунктов в домах микрорайона Серебряный Берег. Ранее жильцы жаловались на холод в квартирах. Температура держалась на уровне 18 градусов.

Специалисты объяснили, что причиной холодов стала некорректная работа внутридомового теплообменного оборудования. Это привело к снижению подачи тепла в квартиры. Кроме того, необходимо наладить средства автоматического регулирования на тепловых пунктах.

– Для обеспечения качественного теплоснабжения управляющей компании следует организовать промывку теплообменного оборудования, наладку средств автоматизации на тепловых пунктах и регулировку насосного оборудования, – отметили в «Омск РТС».

В компании пообещали отслеживать температурный режим в микрорайоне. Сейчас тепловые сети, к которым подключены дома, функционируют в штатном режиме в соответствии с температурным графиком.

