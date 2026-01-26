Батареи не греют: в центре Омска замерзает целый микрорайон

Температура в квартирах держится на уровне 18 градусов, в подъездах очень холодно.

С начала января жители микрорайона Серебряный Берег в Омске жалуются на холод в квартирах: батареи почти не греют, и температура держится на уровне 18 градусов. В управляющей компании проблему связывают с ТЭЦ-5 – котельная не обеспечивает нужное давление.

Жильцы утверждают, что их обращения остаются без ответа. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

– Серебряный Берег вымрет скоро. Дерут три шкуры за отопление, при том что в подъезде +5. Скоро лифты встанут, – делятся омичи.

Проблемы с отоплением в Омске распространяются по всему городу. На Госпитальной улице жители отмечают, что холод в квартирах не отпускает уже с середины декабря, когда на улице держались морозы до −20 °С.

Напомним, что ранее на Орджоникидзе в течение двух недель из труб шел пар, а горячая вода уходила, несмотря на то что отопление в домах было отключено.