Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омский частный сектор получит новые дороги за 90 млн рублей

Комиссии обследуют улицы после схода снега, а работы охватят десятки улиц.

На улучшение дорог и проездов в частном секторе Омска планируют потратить около 90 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.  

– Сейчас ведем подготовку предварительного перечня: совместно с округами, общественниками и депутатами Омского городского совета анализируем обращения граждан, в том числе в социальных сетях. Весной, когда сойдет снег, специальные комиссии обследуют все адреса и составят окончательный список, – рассказал мэр.  

Градоначальник также отметил, что в прошлом году средства позволили отремонтировать 54 улицы в частном секторе Омска, а в этом сезоне число обновленных дорог будет точно не меньше.

Напомним, что ранее в Омске изменили схему движения на пересечении улиц Менделеева и Заозерной.

·Общество

Омский частный сектор получит новые дороги за 90 млн рублей

Комиссии обследуют улицы после схода снега, а работы охватят десятки улиц.

На улучшение дорог и проездов в частном секторе Омска планируют потратить около 90 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.  

– Сейчас ведем подготовку предварительного перечня: совместно с округами, общественниками и депутатами Омского городского совета анализируем обращения граждан, в том числе в социальных сетях. Весной, когда сойдет снег, специальные комиссии обследуют все адреса и составят окончательный список, – рассказал мэр.  

Градоначальник также отметил, что в прошлом году средства позволили отремонтировать 54 улицы в частном секторе Омска, а в этом сезоне число обновленных дорог будет точно не меньше.

Напомним, что ранее в Омске изменили схему движения на пересечении улиц Менделеева и Заозерной.