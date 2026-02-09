Омский частный сектор получит новые дороги за 90 млн рублей

Комиссии обследуют улицы после схода снега, а работы охватят десятки улиц.

Omskinform.ru

На улучшение дорог и проездов в частном секторе Омска планируют потратить около 90 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Сейчас ведем подготовку предварительного перечня: совместно с округами, общественниками и депутатами Омского городского совета анализируем обращения граждан, в том числе в социальных сетях. Весной, когда сойдет снег, специальные комиссии обследуют все адреса и составят окончательный список, – рассказал мэр.

Градоначальник также отметил, что в прошлом году средства позволили отремонтировать 54 улицы в частном секторе Омска, а в этом сезоне число обновленных дорог будет точно не меньше.