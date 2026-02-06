В Омске на пересечении Менделеева и Заозерной изменили схему движения

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об изменении пофазной схемы проезда на пересечении проспекта Менделеева и улицы Заозерной. Светофор оборудовали новыми секциями.
Теперь транспорту разрешено ездить по следующей схеме:
- Первая фаза разрешает движение прямо по Менделеева в сторону улицы Химиков, поворот направо и налево на улицу Заозерную.
- Вторая фаза предусматривает проезд прямо по Заозерной в сторону Красноярского тракта, повороты направо и налево на Менделеева, а также правый поворот с Менделеева на Заозерную в сторону проспекта Королева на сигнал дополнительной секции светофора.
- Третья фаза допускает движение прямо по Менделеева в сторону улицы Бархатовой и повороты направо и налево на Заозерную.
- Четвертая фаза обеспечивает проезд прямо по Заозерной в сторону проспекта Королева и повороты направо и налево на Менделеева.
Мэр напомнил, что ранее на этом перекрестке установили знаки 5.15.2 «Направления движения по полосам» для автомобилей, следующих по проспекту Менделеева от улицы Химиков.