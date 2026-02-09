Омичи пожаловались на разрушение сквера из-за уборки снега

Техника при уборке снега повредила деревья и кустарники, создавая угрозу зеленым насаждениям.

Фото: vk.com/club184550095

Жители Омска выразили недовольство состоянием сквера после зимней уборки. По их словам, снег свалили прямо на деревья и кустарники, что повредило ветки и стволы, а растения оказались засыпаны толстым слоем снега.

– Вместо заботы и сохранения зеленых насаждений снег был свален прямо на кустарники и деревья. Это повлекло переломы веток, повреждения стволов техникой, а сами деревья оказались засыпаны толстым слоем снега, что крайне опасно для их здоровья. Это может привести к ослаблению и гибели растений, а также нарушает агротехническую и санитарную практику, – написали авторы публикации в сообществе «Проект «ДЫШИ! Омск» во «ВКонтакте».

Омичи также отметили, что снег не вывезли на специально отведенные полигоны, а просто оставили на растениях. По их словам, это портит внешний вид сквера и нарушает экосистему. Жители призывают городские службы пересмотреть методы уборки снега и обеспечить должный уход за зелеными насаждениями.

Напомним, ранее специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили, что снегопад в Омске побил 60-летний рекорд по количеству осадков.