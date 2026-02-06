Снегопад в Омске побил 60-летний рекорд

Специалисты Обь-Иртышского УГМС проанализировали последствия масштабного снегопада, накрывшего регион вчера, 5 февраля. Главной причиной разгула стихии стал циклон с контрастными фронтами, который принес в Сибирь потоки теплого влажного воздуха.
– Прохождение циклона с контрастными фронтальными разделами и юго-западными потоками в средней тропосфере обеспечило вынос теплого влажного воздуха. По Омской области выпадали осадки (снег, временами с дождем) с ухудшением видимости до 500 м. Наибольшее количество осадков выпало днем по южной половине области, максимум в Полтавке (62 % от месячной нормы), – рассказали синоптики.
Главным итогом стал метеорологический рекорд. В Омске выпало 6,3 мм осадков (35 % от месячной нормы). Прежний максимум 4,7 мм был зафиксирован в 1966 году.
Сегодня ночью в Омской области сохранялись осадки с ухудшением видимости до 500 м. В Русской Поляне за сутки выпало 72 % всей февральской нормы снега. Холоднее всего было в Усть-Ишиме, там температура понизилась до –30 °C .