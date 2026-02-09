Стало известно время «культурного» лыжного пробега в Омске

Участников ждут 14 февраля на стадионе аграрного университета.

Фото: Freepik.com

В субботу, 14 февраля, в Омске пройдет лыжный заезд, приуроченный к присвоению городу статуса культурной столицы России – 2026. Он состоится в рамках ежегодной акции «Лыжня России».

Старт запланирован на 12:00 на стадионе Омского аграрного университета. Участникам предложат символическую дистанцию протяженностью 2026 метров, а также брендированную экипировку – шапочки «Лыжни России» и стартовые номера, выполненные в фирменном стиле культурной столицы.

Напомним, что в рамках «Лыжни России» предусмотрены два соревновательных забега – на 5 и 10 километров. Регистрация для участия открыта на портале «Госуслуги» до 12 февраля включительно.

Помимо Омска, лыжные старты пройдут и в районах области. Забеги организуют в Калачинске, Тюкалинске, Знаменском, Бельдеже Полтавского района, Колосовке, Любинском, Нижней Омке, Одесском, Саргатском, Таврическом и Усть-Ишиме. Принять участие смогут жители муниципальных районов.