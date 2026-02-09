В Омске хотят ужесточить штрафы за холодные батареи и перебои с водой

Депутаты считают, что нынешние штрафы не стимулируют коммунальщиков вовремя решать проблемы граждан.

В России предложили повысить штрафы для должностных лиц, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов. С инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По мнению депутата, нынешние штрафы в 5–10 тысяч рублей для руководителей УК и ресурсоснабжающих организаций зачастую не являются серьезным стимулом для качественной работы.

– Поэтому мы давно предлагаем существенно усилить административную ответственность. В частности, увеличить штрафы для руководителей УК или РСО, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ – с 10 до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении – до 50 тыс. рублей, – приводит слова Кошелева «РИА Новости».

Также парламентарий предложил увеличить с 5 тыс. до 30 тыс. рублей штрафы для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

Отметим, что с начала наступления холодов в Омске произошло несколько крупных коммунальных аварий. Из-за одной из них местные жители даже вышли протестовать.