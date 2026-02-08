На омские улицы полноценно вернулись два популярных автобуса

Ранее маршруты сокращали из-за коммунальной аварии.

omskinform.ru

Общественный транспорт Омска вернулся к работе по утвержденным схемам движения, о чем официально уведомили в администрации Омска. Автобусы № 59 и 78 теперь вновь курсируют по своим стандартным маршрутам без каких-либо ограничений.

– Движение автобусов № 59 и 78 по привычным схемам восстановлено, – сообщили в администрации Омска.

Напомним, что вынужденные изменения в работе этих маршрутов были продиктованы необходимостью проведения ремонтных работ. На одном из участков канализационных сетей, расположенном в поселке Биофабрика, случилась авария, из-за которой пришлось временно закрыть местную разворотную площадку.

На время устранения повреждений движение транспорта сокращали, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для спецтехники и гарантировать безопасность пассажиров в зоне работы аварийных бригад.